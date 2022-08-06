أعلن الجيش الإسرائيلي فجر السبت أنه استهدف مواقع جديدة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما أفادت قناة عبرية رسمية بقصف 26 هدفاً للحركة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بتويتر: "هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع أخرى لإنتاج الأسلحة تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وأضاف أنه قصف أيضاً موقعاً لإنتاج المواد المستخدمة في إنتاج الصواريخ ومواقع لإنتاج قذائف الهاون في القطاع.

وأضاف الجيش أنه يواصل "قصف مواقع تابعة للجهاد الإسلامي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة".

في سياق متصل أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي قصف حتى فجر السبت 26 هدفاً تابعاً للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع في عمق قطاع غزة، إلى جانب نقاط مراقبة قرب المنطقة الحدودية.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن المقاتلات الإسرائيلية والطائرات من دون طيار قصفت قطاع غزة بـ16 طناً من الذخيرة.

وقالت إن مقاتلات إسرائيلية تشارك في مطاردة خلايا تابعة للجهاد الإسلامي إلى جانب نحو 50 طائرة من دون طيار.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أعلنت إطلاقها أكثر من 100 صاروخ على مدن وبلدات إسرائيلية من بينها تل أبيب، رداً على قصف الجيش الإسرائيلي مواقع تتبعها في غزة.

وأُصيب 4 إسرائيليين بجروح خلال ركضهم نحو الملاجئ بعد دوي صافرات الإنذار عقب إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت "نجمة داود الحمراء" (هيئة إسعاف رسمية) في بيان نقلته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن 5 أشخاص أصيبوا من بينهم 4 بجروح طفيفة خلال ركضهم نحو الملاجئ في مدينتي أسدود وسديروت (جنوب)، فيما أصيب خامس بحالة ذعر.

في سياق متصل سقط جزء من صاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية" المضادة للقذائف، بالقرب من قسم الطوارئ في مستشفى برزيلاي في عسقلان (جنوب)، حسب المصدر ذاته.

كما ذكرت "كان" أن صاروخا سقط في موقع بناء في حي غير مأهول بمستوطنة "سديروت" وخلف أضراراً مادية.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة.

وفي وقت سابق الجمعة قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي" أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس".