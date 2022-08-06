قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن طائرات وسفناً صينية أجرت تدريبات لمحاكاة هجوم باتجاه جزيرة تايوان الرئيسية صباح السبت.

وقالت الوزارة إنه جرى رصد عدة دفعات من الطائرات الصينية في مضيق تايوان وإن بعضها عبر خط الوسط. وأضافت أن الجيش التايواني وجه تحذيراً واستخدم قوات دوريات الاستطلاع الجوي وسفناً تابعة للبحرية وصواريخ ساحلية للتعامل مع الموقف.

والسبت قالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إنه جرى العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتاً صباح السبت فى غرفة فندق.

وذكرت الوكالة أنه جرى العثور على أو يانغ لي-شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش، ميتاً في غرفة فندق جنوب تايوان صباح السبت. وقالت إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.

وقالت الوكالة إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب بوقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، إذ تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديداً عسكرياً متزايداً للصين.