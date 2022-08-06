سياسة
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فرنسا وهولندا تعلنان حالة نقص شديدة بمياه الشرب.. ما القصة؟
قال زير الانتقال البيئي في فرنسا إنّ أكثر من 100 بلدة فرنسية نفدت منها مياه الشرب.  كذلك أعلنت هولندا حال "النقص الشديد للماء"، ونبّهت إلى أن  إجراءات جديدة ستتخذ بشأن الأمر.
فرنسا وهولندا تعلنان حالة نقص شديدة بمياه الشرب.. ما القصة؟
سد سانت بارتليمي في منطقة لا ميوجون في بلوفراجان بغرب فرنسا / AFP
6 أغسطس 2022

أعلن وزير الانتقال البيئي في فرنسا كريستوف بيشو الجمعة أنّ "أكثر من مئة بلدة في فرنسا لم يعُد لديها حالياً ماء للشرب"، واصفاً الجفاف الذي تشهده البلاد على غرار دول أوروبّية أُخرى بأنّه "تاريخي".

في فرنسا تخضع 93 منطقة من أصل 96 لقيود تخصّ استهلاك الماء بدرجات متفاوتة بينما تمرّ 62 منطقة "بأزمة".

كان يوليو/تمّوز الفائت ثاني أعلى شهر من حيث الجفاف ولم يُسجَّل مثيل له منذ مارس/آذار 1961، وقد ترافق ذلك مع تراجع المتساقطات بـ84% مقارنة بالمعدّلات العاديّة في الفترة الممتدّة بين 1991 و2020.

وذكرَ الوزير أنّ في غالبيّة المناطق التي تشكو نقصاً بماء الشرب "تجري عمليّات التزوّد من خلال شاحنات نقل الماء.. ما أدى إلى نفاد القنوات".

وأضاف خلال زيارة له إلى جنوب شرق البلاد "كلّ الرهان يتمثّل في تشديد بعض القيود".

وفَعّلت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن صباح الجمعة خليّة أزمة وزاريّة للنظر في "الوضع التاريخي الذي يمرّ به عدد كبير من المناطق".

وتشهد دول في الاتّحاد الأوروبي، على غرار فرنسا، موجة حرّ وجفاف.

وأعلنت السلطات الهولنديّة الأربعاء حال "النقص الشديد للماء"، ونبّهت إلى أنّ إجراءات جديدة قد تتخذ.

ويُتوقّع أن تزداد موجات الجفاف ونقص المياه مستقبلاً وتُصبح أشدّ على ما أفادت المفوضيّة الأوروبية التي دعت الدول الأعضاء لتعلّم سُبل إعادة استخدام المياه المُعالجَة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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