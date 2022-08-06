سياسة
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ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 11.. والجيش الإسرائيلي: العملية قد تستمر أسبوعاً
قالت إسرائيل إن العملية العسكرية التي أطلقتها ضد "الجهاد الإسلامي" في غزة "قد تستمر لأسبوع". وأوضح الجيش أن عشرات الطائرات المُسيرة وطائرات حربية تعمل حالياً على استهداف الجهاد. وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل 11 فلسطينياً وإصابة 79 آخرين.
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 11.. والجيش الإسرائيلي: العملية قد تستمر أسبوعاً
الجيش الإسرائيلي يقول إن العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة قد تستمر مدة أسبوع / AA
6 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت "استشهاد" فلسطيني وإصابة آخر في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن الغارة أسفرت أيضاً عن إصابة مواطن بجراح.

ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جرّاء الغارات الإسرائيلية منذ انطلاق العملية العسكرية على قطاع غزة عصر الجمعة إلى 11 شخصاً.

وحسب وزارة الصحة فإن عدد المصابين ارتفع إلى 80 شخصاً.

بدوره أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف صباح السبت أن العملية العسكرية التي أطلقها يوم الجمعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة قد تستمر مدة أسبوع.

وقال ران في بيان صحفي: "نحن نستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية نحو أسبوع، وإذا لزم الأمر فستكون أطول".

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي "تلقت ضربة موجعة في عملية حارس الأسوار التي اندلعت العام الماضي (مايو/أيار 2021) وكذلك في عملية الفجر الصادق".

وكان الجيش أطلق على العملية التي ينفذها حالياً ضد الحركة اسم "الفجر الصادق".

وذكر ران أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت عدة صواريخ باتجاه منطقة غوش دان (وسط إسرائيل) "لكنها لم تصل، إذ سقطت بعض الصواريخ في بحر مدينة بات يام، ولم تضرب أي أهداف أخرى".

وادّعى أن الجهاد الإسلامي لم يتمكن من تنفيذ عملية لإطلاق صواريخ مضادة للدروع.

وقال: "الجهاد الإسلامي لا يتمتع بالتنظيم والقيادة مثل (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، ولذلك من الصعب فهم عملية صنع القرار فيها".

وأضاف: "الجهاد الإسلامي لا يرتقي إلى أن يكون تنظيماً، في حين أن حماس لديها جنرالات وقيادات تعمل بتسلسل هرمي وتُقيّم الموقف".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي "يعمل في الوقت الحالي ضد خلايا إطلاق الصواريخ في قطاع غزة".

وأضاف: "توجد عشرات الطائرات من دون طيار وطائرات حربية تعمل على مهاجمة أهداف الجهاد، ونفّذنا أكثر من 30 غارة على أكثر من 40 هدفاً بواسطة 55 صاروخاً وقذيفة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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