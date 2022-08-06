دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رسمياً رئيس صربيا ألكساندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي للاجتماع في بروكسل في 18 أغسطس/آب المقبل.

وقال بوريل في تغريدة على تويتر السبت: "أدعو رئيس صربيا ألكساندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي للاجتماع في بروكسل في 18 أغسطس/آب لبحث سبل المضي قدماً"، في حل الأزمة بين بريشتينا وبلغراد.

وأمس أعلنت المفوضية الأوروبية موافقة صربيا وكوسوفو على إجراء محادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل في 18 من أغسطس/آب الجاري.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي إن البلدين وافقا على الاجتماع لمناقشة طرق إنهاء الجمود في محادثات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تحسين العلاقات بينهما وفق وكالة أسوشيتد برس.

والأسبوع الماضي تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو على خلفية قانون جديد أعلنته حكومة كوسوفو، لكنها تراجعت عنه لاحقاً.

ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.

وانفصلت كوسوفو التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008، لكن بلغراد لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها وتدعم الأقلية الصربية في كوسوفو.

وفي 19 أبريل/نيسان 2013 وقّعت صربيا وكوسوفو "اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين" التي وصفها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بـ"التاريخية".