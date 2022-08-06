سياسة
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حركة الجهاد الإسلامي: المعركة في بداياتها ومن المبكر الحديث عن "تهدئة"
قال داود شهاب الناطق الرسمي باسم "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة إن حركته تلقّت اتصالات "مصرية وأُممية لاستكشاف المواقف والأوضاع"، مشيراً إلى أن "من المبكر الحديث عن بدء جهود التهدئة".
حركة الجهاد الإسلامي: المعركة في بداياتها ومن المبكر الحديث عن "تهدئة"
الجهاد الإسلامي: من المبكر الحديث عن بدء جهود التهدئة  / AA
6 أغسطس 2022

قالت حركة الجهاد الإسلامي السبت إن من المبكر الحديث عن "تهدئة" أو وقف إطلاق نار بغزة.

وقال داود شهاب الناطق الرسمي باسم "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة إن حركته تلقّت اتصالات "مصرية وأُممية لاستكشاف المواقف والأوضاع".

لكنه أردف: "من المبكر الحديث عن بدء جهود التهدئة".

وذكر أن المعركة لا تزال "في بداياتها"، مضيفاً: "لا يزال لدينا الكثير مما سنفعله للرد على هذا العدوان".

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة ضد أهداف قال إنها تتبع الجهاد.

وأسفرت تلك الغارات حسب وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 12 فلسطينياً بينهم طفلة وإصابة 84 آخرين بجراح مختلفة.

كما تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية باتجاه مدن ومواقع إسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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