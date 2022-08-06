أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 15 شخصاً.

وقالت الوزارة، في بيان إن من بين الشهداء طفلة (5 أعوام)، وسيّدتين الأولى (23 عاماً)، والثانية مُسنّة.

وأضافت أن عدد المواطنين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات، ارتفع إلى 125 شخصاً.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شنّ غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن جيش الاحتلال، السبت، أنه شنّ هجوماً جديداً على 3 مواقع عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما قصفت الحركة مدناً وسط إسرائيل، لتدخل خط النار لأول مرة خلال المواجهة الحالية.

وقال الجيش في بيان: "قبل وقت قصير هاجم مقاتلو وحدة إيغوز (وحدة استطلاع خاصة) موقعاً عسكرياً لتنظيم الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

كما هاجم الجيش بواسطة مروحيات حربية، ثلاثة مواقع عسكرية لحركة الجهاد، حسب بيان ثانٍ أصدره.

​​​​​​​في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المُحاذية للقطاع.

وأعلنت سرايا القدس، السبت، إطلاق 60 صاروخاً، على مدن وأهداف إسرائيلية.

وقالت السرايا في بيان لها: "ضمن عملية وحدة الساحات (بدأتها مساء الجمعة)، جرى قصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخاً".

وأردفت أن هذه الصواريخ تأتي ضمن عملية الرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي، مضيفة أن "القتال مستمر".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار أُطلقت في مدينة "موديعين" ومستوطنة "بيت حشمونائي" وسط البلاد، لتدخل بذلك على خط النار لأول مرة خلال المواجهة الحالية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة جنديَّين إسرائيليَّيْن بجروح طفيفة خلال تعاملهما مع قذيفة هاون سقطت في وقت سابق وانفجرت في كيبوتس في "المجلس الإقليمي أشكول" (جنوب)، بعدما أصابت إسرائيلياً آخر لدى سقوطها في وقت سابق.

كما اندلع حريق صباح السبت بالقرب من مستوطنة "سديروت" (جنوب) نتيجة سقوط شظايا صاروخية.

وحتى الآن، أُطلق أكثر من 180 صاروخاً على إسرائيل، معظمها على مستوطنات "غلاف غزة" المحاذية والقريبة من القطاع.