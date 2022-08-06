سياسة
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أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا
خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا
أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا / AA
6 أغسطس 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، الجمعة.

وتطرق الرئيس التركي في حديثه مع الصحفيين إلى مواضيع عديدة، مثل العلاقات مع روسيا، وشحن الحبوب من أوكرانيا، وقضية تايوان.

وحول تايوان أكد الرئيس أردوغان أنه ينبغي عدم السما ح بحدوث أزمة جديدة بينما لا تزال تتواصل التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا على الاقتصاد والاستقرار العالمي.

وفي سياق منفصل، قال أردوغان إنه يعتزم المشاركة في اجتماع "خماسي شنغهاي" بأوزبكستان خلال شهر سبتمبر/أيلول، تلبية لدعوة من بوتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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