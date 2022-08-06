دمّرت المقاتلات الحربية الإسرائيلية السبت ثلاثة منازل بشكل كامل، واستهدفت عدداً من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن المقاتلات الإسرائيلية دمرّت بعدد من الصواريخ منزلاً لعائلة خليفة غربي مدينة غزة.

وأضاف أن قصف المنزل تسبب بأضرار في المنازل المجاورة له، من دون تبليغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وسبق أن أطلقت المقاتلات الإسرائيلية عدداً من الصواريخ باتجاه منزل في حي الشيخ عِجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره كاملاً.

كما تسببت هذه الغارة بدمار كبير في المنازل المجاورة دون وقوع إصابات.

ودمّرت المقاتلات الإسرائيلية بشكل كامل منزلاً ثالثاً في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية شنّ غاراتها على عدة أهداف منها مواقع عسكرية تتبع سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في مناطق متفرقة من القطاع.

وتأتي هذه الغارات لليوم الثاني على التوالي ضمن عملية عسكرية بدأها الجيش الإسرائيلي عصر الجمعة ضد أهداف قال إنها تتبع الجهاد الإسلامي.

وأسفرت الغارات، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 12 فلسطينياً بينهم طفلة، وإصابة 84 آخرين بجراح مختلفة.

​​​​​​​في المقابل تواصل سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المُحاذية للقطاع.