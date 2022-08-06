أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة عصر السبت بشكل مباشر منزلاً في مستوطنة "سديروت" جنوب إسرائيل، من دون وقوع إصابات بين سكانه، حسب إعلام رسمي.

وأضافت قناة "كان" الرسمية أن أضراراً جسيمة لحقت بالمنزل الذي كان سكانه وقت سقوط الصواريخ يمكثون داخل أحد الملاجئ القريبة.

وقال صاحب المنزل للقناة: "عندما سمعت صافرات الإنذار ركضت إلى الملجأ (..) لقد لحقت أضرار جسيمة بالمبنى".

وفي وقت سابق السبت أُصيب جنديان إسرائيليان بشظايا قذيفة هاون في كيبوتس تابع لـ"المجلس الإقليمي إشكول" (يضم 32 مستوطنة)، وجرى إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي وحياتهما ليست في خطر، وفق "كان".

وفي المنطقة ذاتها أصيب إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره كان يعمل في مصنع ألبان بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفة هاون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية عصر الجمعة أصيب 13 إسرائيلياً بجروح طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان السبت، إطلاق رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون في إطار ردها على العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، التي تسببت بمقتل 13 فلسطينياً، حسب وزارة الصحة، بينهم طفلة.

وحتى الآن جرى إطلاق قرابة 200 صاروخ على مستوطنات وبلدات جنوب إسرائيل ووسطها بما في ذلك مدن قرب تل أبيب أسقطت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ 95% منها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".