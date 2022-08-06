سياسة
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صور | صاروخ من غزة يُصيب بشكل مباشر منزلاً إسرائيلياً جنوب إسرائيل
أعلنت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية صاروخاً أطلق من قطاع غزة أصاب منزلاً بمستوطنة "سديروت" جنوب إسرائيل بشكل مباشر  من دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات بين سكانه. ومنذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية عصر الجمعة أصيب 13 إسرائيلياً.
صور | صاروخ من غزة يُصيب بشكل مباشر منزلاً إسرائيلياً جنوب إسرائيل
أضرار جسيمة لحقت بالمنزل الذي كان سكانه وقت سقوط الصواريخ يمكثون داخل أحد الملاجئ القريبة / AFP
6 أغسطس 2022

أصاب صاروخ أطلق من قطاع غزة عصر السبت بشكل مباشر منزلاً في مستوطنة "سديروت" جنوب إسرائيل، من دون وقوع إصابات بين سكانه، حسب إعلام رسمي.

وأضافت قناة "كان" الرسمية أن أضراراً جسيمة لحقت بالمنزل الذي كان سكانه وقت سقوط الصواريخ يمكثون داخل أحد الملاجئ القريبة.

وقال صاحب المنزل للقناة: "عندما سمعت صافرات الإنذار ركضت إلى الملجأ (..) لقد لحقت أضرار جسيمة بالمبنى".

وفي وقت سابق السبت أُصيب جنديان إسرائيليان بشظايا قذيفة هاون في كيبوتس تابع لـ"المجلس الإقليمي إشكول" (يضم 32 مستوطنة)، وجرى إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي وحياتهما ليست في خطر، وفق "كان".

وفي المنطقة ذاتها أصيب إسرائيلي في الثلاثينيات من عمره كان يعمل في مصنع ألبان بجروح طفيفة جراء سقوط قذيفة هاون.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية عصر الجمعة أصيب 13 إسرائيلياً بجروح طفيفة أثناء هروبهم إلى الملاجئ للاحتماء من الصواريخ.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان السبت، إطلاق رشقات من الصواريخ وقذائف الهاون في إطار ردها على العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، التي تسببت بمقتل 13 فلسطينياً، حسب وزارة الصحة، بينهم طفلة.

وحتى الآن جرى إطلاق قرابة 200 صاروخ على مستوطنات وبلدات جنوب إسرائيل ووسطها بما في ذلك مدن قرب تل أبيب أسقطت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ 95% منها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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