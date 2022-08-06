سياسة
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شاهد | إسطنبول.. سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا تصل إلى مضيق إسطنبول
وصلت، السبت، سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق إسطنبول، من جهة البحر الأسود، بموجب اتفاقية شحن الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية أممية وتركية.
شاهد | إسطنبول.. سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا تصل إلى مضيق إسطنبول
سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا تصل إلى مضيق البوسفور / AA
6 أغسطس 2022

وصلت سفينة محملة بـ33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق إسطنبول، من جهة البحر الأسود.

وذكرت الأناضول، أن السفينة "نافي ستار"، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا.

في سياق متصل، من المنتظر أن تصل سفينتان أخريان محملتان بالذرة، إلى مدخل المضيق في وقت لاحق السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مغادرة 3 سفن محملة بالذرة موانئ أوكرانيا، بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها مواني أوكرانيا الاثنين.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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