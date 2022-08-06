وصلت سفينة محملة بـ33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق إسطنبول، من جهة البحر الأسود.

وذكرت الأناضول، أن السفينة "نافي ستار"، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا.

في سياق متصل، من المنتظر أن تصل سفينتان أخريان محملتان بالذرة، إلى مدخل المضيق في وقت لاحق السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مغادرة 3 سفن محملة بالذرة موانئ أوكرانيا، بموجب اتفاقية شحن الحبوب.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها مواني أوكرانيا الاثنين.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.