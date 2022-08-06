سياسة
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ماسك: صفقة تويتر قد تكتمل إذا حلّت مشكلة الحسابات المزيّفة
ربط إيلون ماسك اكتمال صفقة استحواذه على تويتر بحل مشكلة الحسابات المزيّفة، قائلاً: "صفقة تويتر قد تمضي قدماً إذا قدموا دليلاً على صحة حسابات المستخدمين".
ماسك: صفقة تويتر قد تكتمل إذا حلّت مشكلة الحسابات المزيّفة
ماسك: صفقة تويتر قد تكتمل إذا حلّت مشكلة الحسابات المزيّفة / AA
6 أغسطس 2022

قال إيلون ماسك إن صفقة استحواذه على تويتر مقابل 44 مليار دولار يمكن أن تمضي قدماً إذا كشفت الشركة عن طريقة أخذ عينة من 100 حساب وكيفية إثبات أنها حسابات حقيقية.

وكتب ماسك على تويتر السبت: "لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعلياً، فلا ينبغي أن يحدث ذلك".

ورداً على سؤال أحد مستخدمي تويتر عما إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقق في "مزاعم مشكوك في صحتها" للشركة، غرد ماسك: "سؤال جيد، لماذا لا يفعلون ذلك؟".

ورفضت شركة تويتر، الخميس، مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة لشراء شركة التواصل الاجتماعي، وقالت إن هذه الادعاءات "غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة".

وقالت تويتر في إفصاح صدر الخميس: "وفقاً لقول لماسك، فقد تعرض هو - الملياردير المؤسس للعديد من الشركات ويقدم له المشورة العديد من المصرفيين والمحامين في وول ستريت - للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار. هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو".

ورفع ماسك دعوى مضادة على تويتر في 29 يوليو/تموز في تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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