سياسة
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وزير الدفاع التركي ونظيره الأوكراني يبحثان مستجدات شحن الحبوب
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، وآخر مع وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.
وزير الدفاع التركي ونظيره الأوكراني يبحثان مستجدات شحن الحبوب
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار / AA
6 أغسطس 2022

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، وآخر مع وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، وفق بيان للدفاع التركية، السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن أقار تبادل وجهات النظر مع الوزير ين الأوكرانيين حول مستجدات الوضع في عملية شحن الحبوب من المواني الأوكرانية.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لاستمرار الزخم في شحن الحبوب والأعمال الجارية في أجواء من التعاون والتنسيق داخل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وأمس الجمعة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من المواني الأوكرانية.

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين.

وأكد أردوغان أنه ينبغي عدم السماح بحدوث أزمة جديدة بينما لا تزال تتواصل التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا على الاقتصاد والاستقرار العالمي.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها مواني أوكرانيا الاثنين.

وفي وقت سابق السبت، وصلت سفينة محملة بـ33 ألف طن من الذرة قادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق البوسفور في إسطنبول، من جهة البحر الأسود.

وأفاد مراسل الأناضول، أن السفينة "نافي ستار"، التي تحمل علم بنما، ستخضع لتفتيش من قبل الفريق المشترك الذي يضم ممثلين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، قبل أن تتابع طريقها إلى أيرلندا.

في سياق متصل، من المنتظر أن تصل سفينتان أخريان محملتان بالذرة، إلى مدخل المضيق في وقت لاحق السبت.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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