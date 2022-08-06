أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك قوى عظمى تريد الاستثمار مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال فعالية أقيمت في "وادي المعلوماتية" بولاية قوجة إيلي، شمال غربي تركيا.

وقال أردوغان: "هناك قوى عظمى في العالم تريد تنفيذ استثمارات مشتركة مع تركيا في مجال الطائرات المسيّرة".

من جهة أخرى، أكّد الرئيس التركي أن حكومته نجحت في حماية البلاد من الآثار السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية عبر سياستها "المتوازنة التي تعطي الأولوية للتعاون والسلام والدبلوماسية".