سياسة
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هجوم روسي على مدينتين رئيسيتين بدونيتسك وتوقف نشاط مفاعل نووي بعد استهدافه
بدأت القوات الروسية هجوماً، السبت، على مدينتين رئيسيتين في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، فيما واصلت هجماتها الصاروخية والقصف المدفعي على مدن أوكرانية أخرى، بينها مدينة تقع على مقربة من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وفقاً لمسؤولين أوكرانيين.
هجوم روسي على مدينتين رئيسيتين بدونيتسك وتوقف نشاط مفاعل نووي بعد استهدافه
هجوم روسي على مدينتين رئيسيتين بدونيتسك وتوقف نشاط مفاعل نووي بعد استهدافه / AP
6 أغسطس 2022

أصبحت مدينتا باخموت وأفدييفكا هدفين رئيسيين للهجوم الروسي الدائر في شرق أوكرانيا، حيث يرى المحللون أن موسكو بحاجة إلى السيطرة على باخموت إذا أرادت التقدم في المحاور الإقليمية في سلوفيانسك وكراماتورسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك: ”شن العدو هجوماً في اتجاه دونيتسك، ويركز جهوده في اتجاهي باخموت وأفدييفكا، ويشن هجوماً برياً وجوياً”.

وأسفر القصف الروسي عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 14 آخرين في منطقة دونيتسك أمس، وذكر حاكم دونيتسك بافلو كيريلينكو، السبت، على تليغرام، أن اثنين لقيا حتفهما في بوبروسني وواحداً في أفدييفكا وثان في سوليدار وآخر في بيرفومايسكي.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا إن 3 مدنيين أصيبوا بعد سقوط صواريخ روسية على حي سكني في نيكوبول، الواقعة على الجانب الآخر من نهر دنيبرو، قبالة محطة زاباروجيا للطاقة النووية، التي تخضع لسيطرة روسيا منذ دخول القوات الروسية إليها في وقت مبكر من الحرب.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو على تليغرام: ”بعد منتصف الليل، قصف الجيش الروسي منطقة نيكوبول بصواريخ غراد، ومنطقة كريفيريه بقذائف مدفعية”.

وقالت السلطات الأوكرانية أيضاً إن القوات الروسية شنت هجوماً صاروخياً خلال الليل ألحق أضراراً بالبنية التحتية في العاصمة الإقليمية زاباروجيا. وأطلقت روسيا، يوم الخميس، 60 صاروخاً على نيكوبول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بـ50 مبنى سكنياً في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 107 آلاف نسمة، وترك السكان بدون كهرباء.

وقد حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع من أن الوضع يزداد خطورة يوماً بعد يوم في مصنع زاباروجيا.

وقال: ”لقد جرى انتهاك كل مبدأ من مبادئ السلامة النووية في المحطة".

توقف نشاط مفاعل نووي

وفي وقت لاحق السبت، توقف أحد المفاعلات النووية في زابوريجيا عن العمل، حسب ما أعلنت الشركة الأوكرانية للطاقة النووية، بعد قصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالمسؤولية عن شنه.

وبثت شركة "إينيرغو-أتوم" نص رسالة على تطبيق تلغرام أكدت فيها: "بعد الهجوم على مفاعل زابوريجيا النووي، انطلق نظام الحماية والطوارئ في أحد المفاعلات الثلاثة كان في وضعية تشغيل ثم توقف".

وأضاف المصدر نفسه أن القصف ألحق "أضراراً جسيمة" بمحطة تحتوي على غاز الأزوت والأوكسجين، فضلاً عن "مبنى فرعي".

وقالت الشركة إنه "ما زالت هناك مخاطر تسرب لغاز الهيدروجين ومواد إشعاعية وخطر اندلاع حريق مرتفع".

وتابعت أن "القصف أحدث مخاطر جدية على النشاط الآمن للمفاعل"، مؤكدة أن عمليات إنتاج الكهرباء متواصلة والطاقم الأوكراني ما زال يعمل فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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