قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن بلاده تبذل جهداً كبيراً مع شركائها لاستعادة الهدوء في قطاع غزة.

وأضاف السيسي، في خطاب ألقاه أمام طلبة عسكريين: "الأوضاع في قطاع غزة حدث فيها تصاعد، ودورنا إيجابي جداً".

وأردف: "نحرص في اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين على عدم حدوث أزمات أو أحداث عنف أو اقتتال".

وتابع: "حدث أمس (الجمعة) خروج عن هذا، وتحركنا كالعادة واتصالاتنا على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة".

وزاد السيسي: "نبذل جهداً كبيراً مع شركائنا لاستعادة الهدوء والاستقرار والسلام داخل القطاع" دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن بلادها "تجري اتصالات مكثفة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة".

وقفة في عمّان تنديداً بـ"العدوان"

من جهة أخرى، شارك عشرات الأردنيين، السبت، في وقفةٍ تنديداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، قرب سفارة تل أبيب، في العاصمة عمان.

وعقدت الوقفة في ساحة مسجد "الكالوتي"، الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر السفارة الإسرائيلية، بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية،. حسب وكالة الأناضول.

وطالب المشاركون في الوقفة من خلال هتافاتهم، الحكومة الأردنية باتخاذ "موقف رسمي جاد، وطرد سفير إسرائيل من عمان"، كما رددوا هتافات تدعم الشعب والفصائل الفلسطينية.