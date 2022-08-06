انتقدت سفارة روسيا في القاهرة، ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية وطريقة تفاعلها مع الحرب في أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستهجنت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر تجاهل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، معربة عن اندهاشها من صمت الغرب وتباكيه على أوكرانيا.

وقالت السفارة إن "الغرب يقلق للغاية من الوضع في أوكرانيا ويعرض قلقه عن طريق محاولات شيطنة روسيا، بينما يراقب بلامبالاة الإسرائيليين وهم يقتلون الفلسطينيين ويدمرون قطاع غزة".

وأرفقت السفارة مع التغريدة كاريكاتيراً، يقارن بين التعاطف الغربي مع أوكرانيا، ومهاجمته المقاومة الفلسطينية، ويبين فيه أنه حين يحمل الأوكراني الزجاجات الحارقة يوصف بـ"البطل"، أما حين يحملها الفلسطيني فيوصف بـ"الإرهابي".

يشار إلى أن توتراً دبلوماسياً متصاعداً تشهده العلاقات بين روسيا وإسرائيل، لا سيما مع موقف الأخيرة من الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق السبت، أعربت روسيا عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ودعت إلى إبداء "أقصى درجات ضبط النفس".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن بلادها تدعو أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للعودة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت زاخاروفا، في بيان، أن روسيا "قلقة للغاية إزاء جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، حسب وكالة "تاس" المحلية.

وأردفت: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، ومنع تصعيد الأنشطة العسكرية، والعودة على الفور إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وتابعت بالقول "نشعر بقلق عميق إزاء هذه التطورات التي يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في قطاع غزة".

وجددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية موقف بلادها الداعم للجهود المبذولة لإيجاد حل شامل وطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين.

واختتمت قائلة: "نشير مرة أخرى إلى أنه لا يمكن إنهاء دوامات العنف إلا من خلال عملية تفاوض تضمن حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة ضمن حدود عام 1967".

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن 15 شهيداً فلسطينياً و140 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، تواصل "سرايا القدس" الجناح المسلّح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون تجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.