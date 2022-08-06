أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول إن من بين الشهداء 6 أطفال وسيدتين الأولى (23 عاماً)، والثانية مُسنّة. وأضافت أن عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات ارتفع إلى 203 أشخاص.

تواصل القصف الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلاً في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح، ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى، حسب وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف ينقلون عشرات الجرحى إلى مستشفيات القطاع، وأشارت إلى أنه لم يعرف بعد عدد الجرحى وما إن كان هناك قتلى جراء القصف الإسرائيلي، وذكرت أن القصف تسبب بأضرار في المنازل المجاورة ودمار كبير في المكان.

"سرايا القدس" تعلن قصف مدن إسرائيلية

في المقابل، أعلنت "سرايا القدس"، مساء السبت، إطلاق رشقات صاروخية تجاه مدن إسرائيلية.

وقالت في بيان إن آخر ضرباتها كانت "لمدينة تل أبيب وأسدود وعسقلان، وسديروت برشقات صاروخية كبيرة" (لم توضحها).

وأصابت صواريخ أطلقت من قطاع غزة، السبت، مصنعاً في مدينة سديروت، ومبنى في مدينة عسقلان (جنوب)، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، أن "صاروخاً سقط بشكل مباشر على مصنع في مستوطنة سديروت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون وقوع إصابات".

وأشارت القناة إلى أن "صاروخاً آخر سقط على مبنى في مدينة عسقلان، دون وقوع إصابات أيضاً".

وأضافت أن "الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مؤخراً، سقطت في مدن سديروت وعسقلان وأشدود (جنوب)، رغم اعتراض بعض الصواريخ عبر نظام القبة الحديدية".