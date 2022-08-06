سياسة
2 دقيقة قراءة
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24 بينهم أطفال وغارات إسرائيلية جديدة على القطاع
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً.
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 24 بينهم أطفال وغارات إسرائيلية جديدة على القطاع
إسرائيل تغتال قيادياً بالجهاد في غزة وعشرات الإصابات بقصف منزل في رفح
6 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، إلى 24 شهيداً.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الأناضول إن من بين الشهداء 6 أطفال وسيدتين الأولى (23 عاماً)، والثانية مُسنّة. وأضافت أن عدد الفلسطينيين الذين أُصيبوا جرّاء الغارات ارتفع إلى 203 أشخاص.

تواصل القصف الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلاً في مخيم "الشعوت" بمدينة رفح، ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى، حسب وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة إن طواقم الدفاع المدني والإسعاف ينقلون عشرات الجرحى إلى مستشفيات القطاع، وأشارت إلى أنه لم يعرف بعد عدد الجرحى وما إن كان هناك قتلى جراء القصف الإسرائيلي، وذكرت أن القصف تسبب بأضرار في المنازل المجاورة ودمار كبير في المكان.

"سرايا القدس" تعلن قصف مدن إسرائيلية

في المقابل، أعلنت "سرايا القدس"، مساء السبت، إطلاق رشقات صاروخية تجاه مدن إسرائيلية.

وقالت في بيان إن آخر ضرباتها كانت "لمدينة تل أبيب وأسدود وعسقلان، وسديروت برشقات صاروخية كبيرة" (لم توضحها).

وأصابت صواريخ أطلقت من قطاع غزة، السبت، مصنعاً في مدينة سديروت، ومبنى في مدينة عسقلان (جنوب)، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، أن "صاروخاً سقط بشكل مباشر على مصنع في مستوطنة سديروت، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون وقوع إصابات".

وأشارت القناة إلى أن "صاروخاً آخر سقط على مبنى في مدينة عسقلان، دون وقوع إصابات أيضاً".

وأضافت أن "الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية مؤخراً، سقطت في مدن سديروت وعسقلان وأشدود (جنوب)، رغم اعتراض بعض الصواريخ عبر نظام القبة الحديدية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us