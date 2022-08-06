أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أنه جرى التخطيط لمغادرة 4 سفن أخرى محملة بالحبوب من المواني الأوكرانية، الأحد، بموجب اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك نتيجة اتصالات أجراها وزير الدفاع خلوصي أقار، وإجراءات مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حسب بيان للوزارة.

وذكر البيان أن سفينة واحدة ستنطلق من ميناء أوديسا، و3 أخرى من ميناء تشورنومورسك، وأن سفينة فارغة سترسو في مواني أوكرانيا.

وأشار إلى استمرار التحضيرات والتنسيق من أجل ضمان شحنات الحبوب.

في سياق متصل، قالت وكالة الأناضول إن سفينة ترفع العلم التركي وصلت إلى مشارف إسطنبول قادمة من ميناء تشورنومورسك.

وأوضح أن السفينة "بولارنت" المحملة بـ12 ألف طن من الذرة، سوف تتوقف قبالة مضيق إسطنبول.

وسيجري تفتيش السفينة من قبل وفد مكون من ممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تواصل السفينة طريقها إلى ميناء درينجة في ولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا، وفقاً لنتائج التفتيش.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.