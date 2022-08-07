سياسة
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أربعة حتى الآن.. الشرطة تحقق باستهداف مسلمين بـ"كمائن" في ولاية أمريكية
قالت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إنها تحقق في مقتل أربعة مسلمين لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء الجمعة مرتبط بعضها ببعض.
أربعة حتى الآن.. الشرطة تحقق باستهداف مسلمين بـ"كمائن" في ولاية أمريكية
شرطة ولاية نيو مكسيكو قالت إنه يبدو أنه جرى استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقو حتفهم بأكبر مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم
7 أغسطس 2022

تحقق الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية ووكالات اتحادية في مقتل أربعة مسلمين لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء الجمعة مرتبط بعضها ببعض في الوقت الذي وصفتها حاكمة الولاية بأنها "جرائم قتل مستهدفة".

وقال قائد شرطة البوكيرك هارولد ميدينا للصحفيين يوم السبت بأن "شاباً من الجالية المسلمة قُتل".

ولم يكشف عن اسم القتيل وملابسات الجريمة. وقالت الشرطة إنه في الحالات الثلاث السابقة نصبت كمائن للضحايا وأطلقت النار عليهم من دون سابق إنذار.

وقال ميدينا إن من المحتمل أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.

وكانت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو قالت في وقت سابق إنه يبدو أنه جرى استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين الذين لقو حتفهم في أكبر مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.

وقالت ميشيل لوجان جريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو على تويتر في ساعة متأخرة من مساء السبت إن "القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في البوكيرك يثير غضباً شديداً وغير مقبول على الإطلاق".

وأضافت أيضاً أنها أرسلت أفراداً إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك للمساعدة في التحقيق.

وقُتل اثنان من رواد نفس المسجد بالرصاص في البوكيرك أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب. وقالت الشرطة إنه يوجد "احتمال قوي" بأن يكون مقتلهما مرتبطاً بمقتل مهاجر أفغاني بنوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الشرطة إن محمد أفضال حسين (27 عاماً) الذي كان يعمل مديراً للتخطيط لمدينة إسبانيولا الذي جاء إلى الولايات المتحدة من باكستان لقي حتفه بالرصاص الاثنين خارج مجمعه السكني في البوكيرك.

وقالت الشرطة إن ذلك جاء بأعقاب مقتل أفتاب حسين (41 عاماً) من الجالية الأفغانية الكبيرة في البوكيرك، وعُثر عليه مقتولاً بالرصاص في 26 يوليو/تموز قرب المنطقة الدولية بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الجريمتين مرتبطتان على الأرجح بإطلاق نار على محمد أحمدي (62 عاماً) في موقف للسيارات بالقرب من سوبر ماركت ومقهى في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

مصدر:TRT عربي
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