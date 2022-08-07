غادرت 4 سفن محمّلة بالحبوب الأحد ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك جنوبي أوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق إسطنبول.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن 3 سفن انطلقت من ميناء تشورنومورسك، فيما انطلقت السفينة الرابعة من ميناء أوديسا بين الساعة 06:00 و08:30، حسب التوقيت المحلي.

وفي سياق متصل تنتظر سفينة فولمارس الفارغة في عرض البحر مقابل سواحل أوديسا منذ مساء السبت في انتظار السماح لها بدخول ميناء تشورنومورسك، وذلك بعد أن انطلقت في الخامس من أغسطس/آب الجار من ميناء "باندرما" بولاية باليك أسير شمال غربي تركيا.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من مواني أوكرانيا في الأول من أغسطس/آب الجاري متجهة إلى لبنان.