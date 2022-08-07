سياسة
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صافرات الإنذار تدوي بمحيط القدس لأول مرة ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وفي أثناء الاقتحام دوّت صافرات الإنذار في منطقة جبال القدس لأول مرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
صافرات الإنذار تدوي بمحيط القدس لأول مرة ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى
صورة / AFP
7 أغسطس 2022

دوت صافرات الإنذار الأحد في محيط مدينة القدس إثر اعتراض صاروخين، وذلك لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف في تصريح صحفي: "توقعنا احتمالية إطلاق، استعددنا لذلك في وقت مبكر. لدينا أيضاً قدرات دفاع جوي في القدس".

وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن صاروخين أطلقا باتجاه القدس جرى اعتراضهما.

من جهتها قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، إنها قصفت مدينة القدس برشقة صاروخية.

وأضافت في بيان: "جرى قصف القدس المحتلّة وسديروت (مدينة في الجنوب) برشقة صاروخية"، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسب السرايا.

مئات يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية الأحد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مقتضب إن "1743 متطرفاً اقتحموا المسجد خلال الفترة الصباحية".

ويُتوقع اقتحام مزيد من المستوطنين المتطرفين للمسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن الاقتحامات جرت في 30 مجموعة ضمت كل واحدة منها عشرات المستوطنين بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير في تغريدة على تويتر: "وصلتُ هذا الصباح التاسع من أغسطس/آب إلى الحرم القدسي، أَقدس مكان للشعب اليهودي، مع ابني الصغير ديفيد، للسير والتذكير بأن السيادة على الحرم هي ملكنا".

واعتدت الشرطة الإسرائيلية على عدد من المصلين والصحفيين الفلسطينيين وأخرجتهم بالقوة من المسجد بالتزامن مع اعتقال 3 مصلّين ومصورَين صحفيَين اثنين من ساحات المسجد.

ونفّذ مستوطنون مسيرات استفزازية في محيط المسجد حيث رفعت أعلام إسرائيلية وأطلقت هتافات عنصرية.

وكانت جماعات استيطانية دعت لتنظيم اقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى بمناسبة ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وفي أثناء الاقتحامات دوّت صافرات الإنذار بالقدس في إشارة إلى إطلاق صواريخ على المدينة.

ومساء الجمعة أعلن جيش الاحتلال بدء ما سماها عملية عسكرية بقطاع غزة تستهدف حركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 32 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وإصابة 253 آخرين بجراح مختلفة.

ووفق مراسل القناة الإسرائيلية الـ13 فإن سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي أطلقت منذ بدء العدوان نحو 580 صاروخاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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