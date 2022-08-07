سياسة
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قيادي بالجهاد الإسلامي لـTRT عربي: إسرائيل بيّتت الاعتداء على غزة
قال رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن "إسرائيل بيّتت هذا الاعتداء على غزة في الوقت الذي كان به الوسيط المصري يجري الاتصالات لنزع فتيل التوتر قبل ساعة من العدوان".
قيادي بالجهاد الإسلامي لـTRT عربي: إسرائيل بيّتت الاعتداء على غزة
محمد الهندي: الاتصالات متواصلة على مدار الوقت لأجل التهدئة لكن لا أحد يضمن ماذا ستفعل إسرائيل / AA
7 أغسطس 2022

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن الاتصالات متواصلة على مدار الوقت لأجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، لكن لا أحد يضمن ماذا ستفعل إسرائيل.

وأضاف الهندي في مقابلة مع قناة TRT عربي أن التهديدات الإسرائيلية بمواصلة العدوان "لا تهز شعرة واحدة عند أي شبل من أشبال فلسطين فضلاً عن أبطال المقاومة ومجاهديها".

وقال إن "الاتصالات متواصلة سواء مع الاتصالات الأممية أو مع الوسيط المصري على مدار الوقت، لكن لا جديد".

وأشار الهندي إلى أنه "لا يوجد عند إسرائيل أي ضمانة، ولا أحد يضمن ماذا ستفعل إسرائيل".

وأردف: "الآن ليس هذا وقت مقترحات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لأنها بيّتت هذا الاعتداء على غزة في الوقت الذي كان فيه الوسيط المصري يجري الاتصالات لنزع فتيل التوتر قبل ساعة من العدوان".

وبدأ الجيش الإسرائيلي في شن غاراته على قطاع غزة الجمعة الماضية ضمن عملية عسكرية قال إنها تستهدف حر كة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن "استشهاد" 31 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات وإصابة 275 آخرين بجراح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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