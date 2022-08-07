سياسة
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تقرير: معظم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية
قالت وسائل إعلام أمريكية إن الجزء الأكبر من الإمدادات العسكرية الغربية التي تقدم لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها، وذلك في ظل دعوات لتزويد كييف بمزيد من الأسلحة المتطورة.
تقرير: معظم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية
تقرير: معظم المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا لا تصل إلى وجهتها النهائية / AFP
7 أغسطس 2022

قالت قناة "CBS" الأمريكية، إن معظم المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا "لا تصل إلى وجهتها النهائية"، في ظل دعوات لتزويد كييف بالمزيد من الأسلحة المتطورة.

وأشارت القناة في فيلم وثائقي جديد، نشرت مقتطفات منه على موقعها الإلكتروني، أنها توصلت إلى استنتاجات مفادها أن "معظم الأسلحة والإمدادات العسكرية تصل إلى الحدود البولندية-الأوكرانية، حيث تنقلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إلى هناك".

وأوضحت أن "إشراف الولايات المتحدة على الأسلحة ينتهي عند وصولها إلى الحدود".

ونقلت القناة في الفيلم الذي يُبَث كاملاً مساء اليوم، تصريحات أدلى بها يوناس أوهمان، رئيس منظمة "بلو يلو" غير الحكومية ومقرها ليتوانيا، قال فيها إن الأسلحة "تعبر الحدود، ثم يحدث شيء ما".

وأضاف أوهمان: "يصل نحو 30 في المئة فقط من هذه المساعدات إلى الوجهة النهائية".

وذكرت القناة أن المنظمة تعتمد إلى حد كبير على قنوات غير رسمية لتوصيل الإمدادات التي تشمل معدات للرؤية الليلية وأجهزة الاتصالات وسترات "كيفلر" وطائرات مسيرة حديثة، مشيرة أن المنظمة "لا يسمح لها بتسليم أسلحة فتاكة".

وتعمل المنظمة على نقل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا منذ بداية صراع كييف مع الانفصاليين في 2014، حسب القناة.

وقال أوهان إن "أشخاصاً ذوي نفوذ ولاعبين سياسيين" يديرون العملية، إذ تعتبر منظمته تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: "إذا طلبت قوات الأمن أسلحة، فإن الأمريكيين يعطوننا إياها".

وكانت الولايات المتحدة التزمت بأكثر من 23 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الذي يتتبع الالتزامات العالمية بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

بينما التزمت المملكة المتحدة تقديم 3.7 مليار دولار، وألمانيا 1.4 مليار دولار، وبولندا 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى مساعدات عسكرية أخرى.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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