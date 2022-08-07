أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية التركية في بيانٍ اليوم الأحد: "ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي لا تزال متواصلة على المدنيين، ومحاولات أداء العبادات في المسجد الأقصى".

وأكدت أن الأعمال الاستفزازية التي تشكل انتهاكاً صارخاً للوضع الراهن في حرم المسجد الأقصى الشريف، سوف تؤدي إلى تصعيد التوتر أكثر في المنطقة.

وجددت الخارجية دعوة أنقرة للحكومة الإسرائيلية بشأن عدم السماح بمثل هذه الأعمال التي تستهدف وضع ومكانة الحرم القدسي.

وأشارت الوزارة إلى الهجمات التي أطلقتها إسرائيل على غزة في 5 أغسطس/آب الجاري وأسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين بينهم أطفال، فضلاً عن اقتحام مجموعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى بمشاركة عضو الكنيست إيتمار بن غفير، وبحراسة الشرطة الإسرائيلية.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 31 فلسطينياً بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 275 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق، قالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، في تصريح مقتضب إن "2201 متطرف اقتحموا المسجد خلال الفترتين الصباحية والمسائية (بعد صلاة الظهر)".

وقال عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير في تغريدة على تويتر: "وصلتُ هذا الصباح، السابع من أغسطس، إلى الحرم القدسي، أَقدس مكان للشعب اليهودي، مع ابني الصغير ديفيد، للسير والتذكير بأن السيادة على الحرم لنا".

واعتدت الشرطة الاسرائيلية على عدد من المصلين والصحفيين الفلسطينيين، وأخرجتهم بالقوة من المسجد بالتزامن مع اعتقال 3 من المصلين ومصورَيْن صحفيَيْن من ساحات المسجد.