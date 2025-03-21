سياسة
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تركيا تدعم الشعب الفلسطيني
في أخبارنا لهذا اليوم.. أردوغان يؤكد استمرار دعم بلاده الشعب الفلسطيني في غزة، وقاضية أمريكية توقّف ترحيل الباحث الهندي بدر خان سوري
تركيا تدعم الشعب الفلسطيني / TRT Global
21 مارس 2025

أردوغان يؤكد استمرار دعم بلاده الشعب الفلسطيني في غزة ويقول إن الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، سوف تُحاسب "أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أو آجلاً".

حماس تدعو العرب والمسلمين إلى التحرك الفوري في المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أن استمرار المجازر يفرض "مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة" على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على وقفها.

قاضية أمريكية توقف ترحيل الباحث الهندي بدر خان سوري المتضامن مع فلسطين والمتهم بـ"الدعاية لحركة حماس ومعاداة السامية". ومحاميه يقول إن اعتقاله وإصدار قرار ترحيله يشكلان انتهاكاً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

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