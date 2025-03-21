أردوغان يؤكد استمرار دعم بلاده الشعب الفلسطيني في غزة ويقول إن الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، سوف تُحاسب "أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أو آجلاً".

حماس تدعو العرب والمسلمين إلى التحرك الفوري في المحافل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة على أن استمرار المجازر يفرض "مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة" على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للعمل على وقفها.

قاضية أمريكية توقف ترحيل الباحث الهندي بدر خان سوري المتضامن مع فلسطين والمتهم بـ"الدعاية لحركة حماس ومعاداة السامية". ومحاميه يقول إن اعتقاله وإصدار قرار ترحيله يشكلان انتهاكاً لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.