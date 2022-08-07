سياسة
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إسطنبول.. انطلاق سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا إلى أيرلندا بعد إنهاء تفتيشها
أبحرت سفينة "نافيستار" القادمة من أوكرانيا، في اتجاه إيرلندا، بعد إتمام مركز التنسيق المشترك بإسطنبول عمليات تفتيشها. وتحمل السفينة على متنها نحو 33 ألف طن من الذرة.
إسطنبول.. انطلاق سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا إلى أيرلندا بعد إنهاء تفتيشها
إسطنبول.. انطلاق سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا إلى إيرلندا بعد إنهاء تفتيشها / AA
7 أغسطس 2022

انطلقت سفينة "نافيستار NAVISTAR" القادمة من أوكرانيا الأحد عبر مضيق إسطنبول إلى وجهتها في إيرلندا بعد انتهاء عمليات التفتيش من فريق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وانطلقت السفينة التي ترفع علم بنما من ميناء أوديسا الأوكراني، ورست السبت قبالة سواحل إسطنبول عند مدخل مضيق إسطنبول من ناحية البحر الأسود.

وخضعت السفينة المحملة بـ 33 ألف طن من الذرة لتفتيش مركز التنسيق المشترك (يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة) قبل أن تتحرك إلى وجهتها في إيرلندا.

وغادرت هذا الأسبوع ثلاث سفن المواني الأوكرانية، وعلى متنها زهاء 58 ألف طن من الذرة، في إطار الاتفاق الذي يهدف إلى فك الحصار عن صادرات الحبوب.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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