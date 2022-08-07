دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد إلى رد أقوى من المجتمع الدولي تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني، على تويتر، إنه تحدث هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن الوضع في أرض المعركة ولا سيما في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضاف أن "الإرهاب النووي الروسي يتطلب رداً أقوى من المجتمع الدولي"، داعياً إلى "فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي".

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملاً أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.

وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية بجنوب شرق أوكرانيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وتوفر المحطة التي تضم 6 مفاعلات نووية نحو 20 في المئة من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 5700 ميغاوات/ساعة.