أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد استشهاد 43 فلسطينياً وأضرار لحقت بأكثر من 1500 وحدة سكنية خلال "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة إن 5 فلسطينيين استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة ليرتفع بذلك عدد الضحايا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 43 شهيداً من بينهم 15 طفلاً و4 سيدات و311 إصابة بجروح مختلفة.

بالمقابل، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن السلطات بدأت بإجراءات إخلاء مطار بن غوريون من الطائرات، وذلك تحسباً لاستهدافه من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن رشقات صاروخية تُطلَق بشكل مكثف تجاه مناطق مركز وجنوب ⁧‫إسرائيل‬⁩.

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية تطالب سكان المدن المحاذية لغزة بدخول الملاجئ حتى إشعار آخر.

كما لفتت إلى أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب ومحيطها.

فيما ذكر مراسل TRT عربي أن 16 إصابة في صفوف المستوطنين جراء القصف الصاروخي الأخير على المستوطنات الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء المصرية أفادت نقلاً عن مصادر مسؤولة، باقتراب نجاح الجهود التي بدأت قبل يومين لوقف التصعيد بقطاع ⁧‫غزة‬⁩، مشيرة إلى وجود اتصالات مصرية مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة مع كل الأطراف للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي السياق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قوله إن: "أهداف العملية العسكرية في غزة تحققت، ونحن في مرحلة إنهاء العملية".

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، خلّف أضراراً لحقت بـما يقارب بـ1500 وحدة سكنية منها 16 وحدة دُمرت كلياً، و71 وحدة باتت غير صالحة للسكن، و1400 وحدة تضررت جزئياً ما بين بليغ ومتوسط".

وكان معبر بيت حانون "إيرز" شمال غزة، تعرض الأحد، لأضرار مادية، إثر تعرضه لإطلاق قذائف هاون من قطاع غزة، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش (رسمية)، أنّ 3 قذائف هاون سقطت قرب معبر بيت حانون "إيرز"، حيث لحقت بالمعبر أضرار مادية، لكن دون وقوع إصابات.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، تدمير 11 موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي.

وفي المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.