سياسة
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شنطوب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويصف اقتحام الأقصى بالبربري
تستمر ردود الأفعال التركية إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى، إذ أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الغارات الجوية على قطاع غزة، وندد باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى واصفاً إياه بالبربري.
شنطوب يدين العدوان الإسرائيلي على غزة ويصف اقتحام الأقصى بالبربري
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب / AA
7 أغسطس 2022

أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب "الاعتداءات" الإسرائيلية على قطاع غزة والمسجد الأقصى.

وأعرب شنطوب في تغريدةٍ الأحد عن إدانته الشديدة للغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة ضد أهداف قال إنها تتبع حركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 41 فلسطينياً بينهم 15 طفلاً و4 سيدات، وإصابة 311 آخرين بجراح مختلفة.

كما وصف شنطوب الاقتحام الذي نفذه النائب في الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع مجموعات يهودية متطرفة للمسجد الأقصى، بـ"البربري".

وأضاف: "الاقتحام الذي استهدف النيل من مكانة القبلة الأولى للإسلام، المسجد الأقصى، بربري ولا يمكن قبوله".

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية التركية، أيضاً، بشدة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية التركية في بيانٍ اليوم الأحد: "ندين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي لا تزال متواصلة على المدنيين، ومحاولات أداء العبادات في المسجد الأقصى".

والأحد، اقتحم مئات المستوطنين الاسرائيليين المسجد الأقصى، في وقت اعتدت فيه الشرطة على عدد من المصلين والصحفيين الفلسطينيين، وأخرجتهم بالقوة من المسجد بالتزامن مع اعتقال 3 من المصلين ومصورَيْن صحفيَيْن من ساحات المسجد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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