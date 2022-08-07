بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في قطاع غزة الذي كان مقرراً الساعة 23:30 بتوقيت فلسطين.

وأعلن قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مساء الأحد أنه جرى التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة مصرية.

وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة، في تصريح خاص لوكالة الأناضول: "بوساطة مصرية تم التوصل لوقف إطلاق نار يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت فلسطين (9:30 تغ)".

وأضاف: "الاتفاق جاء بعد أن وعدت مصر بالعمل على الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، والأسير بسام السعدي".

فيما قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم للأناضول: التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي وفق شروط سرايا القدس والمقاومة، مضيفاً أن المقاومة رفضت الوساطات حتى اللحظة الأخيرة إلا وفق شروطها الخاصة.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي الأحد إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:30 (بتوقيت تل أبيب).

وفي حديث لـTRT عربي، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل قبل منتصف هذه الليلة.

وأفاد الهندي أنه "جرى التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة الذي يتضمن التزام مصر العمل على الإفراج عن الأسيرين بسام السعدي وخليل العواودة".

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الربط بين غزة والضفة الغربية ونحن ربطنا وهذه المعركة انطلقت من أجل الضفة، وعلاقتنا مع حماس زادت قوة ومتانة وإسرائيل فشلت في بث الشقاق بين الجهاد الإسلامي وحماس".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، لم تسمه، أكد ما جاء في تقارير إعلامية عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت تل أبيب (تغ +3).

وقال المصدر الإسرائيلي: "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء".

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت قناة "الجزيرة"، أن "اتفاق وقف إطلاق النار ينص على عمل مصر على الإفراج عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بأقرب وقت ممكن، وأن تبذل جهودها وتلتزم العمل للإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج، إذ ستدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل عند الـ11:30 ليلاً".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إن الحركة "تعلن وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 11.30 من مساء هذا اليوم، مع التأكيد على حقنا في الرد على أي عدوان صهيوني".

وأضافت: "في ضوء البيان الصادر عن الأشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن وقف إطلاق النار بعد معركة “وحدة الساحات” التي خاضتها سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمقاومة الفلسطينية، فإننا وفي ضوء الإعلان المصري وتأكيد مصر التزامها العمل على الإفراج عن الأسير خليل عواودة والشيخ بسام السعدي".

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد حركة "الجهاد الإسلامي".

في المقابل، أطلقت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد، رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وتسببت العملية الإسرائيلية بمقتل 43 فلسطينياً، حسب بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.