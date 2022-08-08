سياسة
2 دقيقة قراءة
لا مكان لجرائم الكراهية.. بايدن "غاضب" إثر مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزنه وغضبه إزاء جرائم قتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو، متعهداً بفتح تحقيق كامل في القضية.
لا مكان لجرائم الكراهية.. بايدن "غاضب" إثر مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو
بايدن “غاضب وحزين” إثر مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو / Getty Images
8 أغسطس 2022

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد عن "حزنه وغضبه" من جرائم قتل منفصلة أودت بحياة 4 مسلمين في ولاية نيو مكسيكو.

وتحقق الشرطة الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين مؤخراً ومقتل مسلم آخر العام الماضي، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب).

وقال بايدن، في تغريدة على تويتر تعليقاً على الحوادث: "أشعر بالغضب والحزن بسبب حوادث القتل المروعة لأربعة رجال مسلمين في ألباكركي".

وأوضح أن إدارته "تنتظر تحقيقاً كاملاً" في الحوادث التي استهدفت 4 من الجالية المسلمة في المدينة وكان آخرهم شاب من جنوب آسيا قُتل أمس الأول.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تضامنه مع عائلات الضحايا، قائلاً إن إدارته "تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة".

وأكد أنه "لا مكان لجرائم الكراهية هذه في أمريكا".

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن جريمة قتل رجل مسلم، مساء الجمعة، في مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو (جنوب) قد تكون مرتبطة بحوادث قتل 3 مسلمين آخرين، خلال الأشهر التسعة الماضية في المدينة نفسها.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع مسلم من جنوب آسيا ويعتقد أنه في العشرينات من عمره، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأحد.

وحسب وكالة أسوشييتد برس، فإن اثنين من الضحايا وهما محمد أفضل حسين (27 عاماً) و أفتاب حسين (41 عاماً) قُتلا الأسبوع الماضي، وكلاهما من باكستان وكان يرتادان نفس المسجد.

بينما الضحية الثالثة محمد أحمدي (62 عاماً) وهو من أصول جنوب آسيوية، قًُتل هو الآخر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us