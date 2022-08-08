سياسة
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شاهد | الاحتلال يهدم منزلين لأسيرين فلسطينيَّين غرب جنين
هدمت وحدة تابعة لجيش الاحتلال منزلَي الأسيرين الفلسطينيَّين أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير في قرية رمانة بمحافظة جنين، وذلك بعد اتهام الاحتلال لهما بتنفيذ عملية إطلاق نار في 5 مايو/أيار الماضي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.
شاهد | الاحتلال يهدم منزلين لأسيرين فلسطينيَّين غرب جنين
الاحتلال يهدم منزلَي الأسيرين الفلسطينيين صبحي أبو شقير وأسعد الرفاعي في بلدة رمانة غرب جنين / وسائل التواصل
8 أغسطس 2022

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين منزلين لأسيرين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وهدمت وحدة تابعة لجيش الاحتلال منزلَي أسعد الرفاعي (19 عاماً) وصبحي أبو شقير (20 عاماً) في قرية رمانة بمحافظة جنين.

وأوضح شهود عيان أن المنزلين هُدما بواسطة جرافات عسكرية، إذ هُدم منزل أبو شقير المكون من 3 طوابق، فيما هُدم طابق واحد من عمارة سكنية تقطنها عائلة الرفاعي.

وتتهم السلطات الإسرائيلية الرفاعي وأبو شقير بتنفيذ عملية إطلاق نار في 5 مايو/أيار الماضي، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين في مدينة "إلعاد" وسط إسرائيل.

وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والسكان أسفرت عن إصابة عشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين ينفّذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية تعتبر ذلك "عقوبة جماعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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