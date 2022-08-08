سياسة
2 دقيقة قراءة
الصادرات التركية إلى ألمانيا تحطّم رقماً قياسياً.. كم بلغت؟
تصدّرت السوق الألمانية، حسب مجلس المصدّرين الأتراك، نظيراتها العالمية الأخرى الأكثر استيراداً من تركيا، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، وبذلك بلغت الصادرات التركية إلى ألمانيا 11 ملياراً و121 مليون دولار.
الصادرات التركية إلى ألمانيا تحطّم رقماً قياسياً.. كم بلغت؟
استحوذت الصادرات التركية إلى ألمانيا على 7.7% من إجمالي صادرات البلاد / AA
8 أغسطس 2022

حطّمت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً على الإطلاق خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، وذلك ببلوغها 11 ملياراً و121 مليون دولار.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدّرين الأتراك تصدّرت السوق الألمانية نظيراتها العالمية الأخرى الأكثر استيراداً من تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022.

وبلغ نمو الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ووفقاً لهذا فقد استحوذت الصادرات التركية إلى ألمانيا على 7.7% من إجمالي صادرات البلاد.

وعلى صعيد المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى ألمانيا تصدّرت السيارات القائمة بمليارين و505 ملايين دولار، تلتها منتجات الملابس الجاهزة بمليارين و189 مليون دولار، ثم المعادن بمليار و271 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us