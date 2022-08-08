حطّمت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقماً قياسياً على الإطلاق خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الجاري، وذلك ببلوغها 11 ملياراً و121 مليون دولار.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المصدّرين الأتراك تصدّرت السوق الألمانية نظيراتها العالمية الأخرى الأكثر استيراداً من تركيا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022.

وبلغ نمو الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي 12.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

ووفقاً لهذا فقد استحوذت الصادرات التركية إلى ألمانيا على 7.7% من إجمالي صادرات البلاد.

وعلى صعيد المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى ألمانيا تصدّرت السيارات القائمة بمليارين و505 ملايين دولار، تلتها منتجات الملابس الجاهزة بمليارين و189 مليون دولار، ثم المعادن بمليار و271 مليون دولار.