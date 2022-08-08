قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن خطر حدوث مواجهة نووية عاد إلى الظهور بعد عقود، داعياً الدول النووية لالتزام عدم البدء باستخدام هذه الأسلحة.

وأدلى غوتيريش بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في طوكيو بعد حضوره مراسم في هيروشيما لإحياء ذكرى مرور 77 عاماً على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم على تلك المدينة اليابانية.

وقال غوتيريش إن أي هجوم على محطة نووية هو "شيء انتحاري"، وذلك رداً على تقارير عن تجدد القصف الروسي لزابوريجيا في أوكرانيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

كما دعا اليابان لوقف التمويل العام والخاص لمشاريع الفحم باعتبارها جزءاً من التزامات البلاد في الحد من انبعاثات الوقود الأحفوري.