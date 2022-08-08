اتهم الكرملين الاثنين قوات كييف بالوقوف خلف قصف أكبر محطة نووية في أوكرانيا وأوروبا، محذراً من "عواقب كارثية" على أوروبا، في وقت تتهم فيه كييف الجيش الروسي بقصف منشآت المحطة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قصف موقع محطة زابوريجيا النووية "من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... قد ينطوي على خطورة قصوى" و"قد تكون له عواقب كارثية بالنسبة إلى منطقة شاسعة بما فيها الأراضي الأوروبية".

وأضاف أن روسيا "تنتظر من الدول التي لها تأثير على القادة الأوكرانيين أن تستخدم نفوذها لمنع تواصل عمليات قصف مماثلة".

وتعرضت محطة زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا تحت سيطرة القوات الروسية لعمليتَي قصف طالتا بعض منشآتها خلال الأيام الأخيرة.

وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بالوقوف خلف القصف.

وكانت القوات الروسية أطلقت النار على مبانٍ إدارية في المحطة خلال هجومها للسيطرة عليها في مارس/آذار، ما أثار مخاوف من حادث نووي خطير.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين على أن "أي هجوم على محطات الطاقة النووية هو أمر انتحاري".