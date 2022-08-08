حذرت جمعية المستأجرين الألمان من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل.

وقال رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية الاثنين إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة".

وأكد أن قرار الحكومة فرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد تكاليف المعيشة".

وأضاف: "لا نزال لا نعرف كمية الغاز التي سينقلها الرئيس فلاديمير بوتين، وكم سترتفع أسعار الغاز مرة أخرى. لكن الحكومة تخطط لفرض ضريبة غاز في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي تضيف نحو ألف يورو (1020 دولاراً) على كل أسرة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي أعلنت روسيا خفض إمدادات الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بنحو 20% من طاقته الاستيعابية.

وكانت روسيا تمد أوروبا بـ41% من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى أقل من 30% في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.