سياسة
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ألمانيا تحذر من عجز ملايين عن دفع فواتير الطاقة في الشتاء
قالت جمعية المستأجرين الألمان إن ارتفاع أسعار الطاقة بعد إعلان موسكو خفض إمدادات الغاز سيؤثر على العائلات منخفضة الدخل التي لن يكون بإمكانها تسديد فواتير الطاقة خلال الشتاء القادم.
ألمانيا تحذر من عجز ملايين عن دفع فواتير الطاقة في الشتاء
ألمانيا تحذر من عجز ملايين عن دفع فواتير الطاقة في الشتاء / Reuters
8 أغسطس 2022

حذرت جمعية المستأجرين الألمان من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل.

وقال رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية الاثنين إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة".

وأكد أن قرار الحكومة فرض ضريبة إضافية على مستهلكي الغاز "سيزيد تكاليف المعيشة".

وأضاف: "لا نزال لا نعرف كمية الغاز التي سينقلها الرئيس فلاديمير بوتين، وكم سترتفع أسعار الغاز مرة أخرى. لكن الحكومة تخطط لفرض ضريبة غاز في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي تضيف نحو ألف يورو (1020 دولاراً) على كل أسرة".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي أعلنت روسيا خفض إمدادات الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بنحو 20% من طاقته الاستيعابية.

وكانت روسيا تمد أوروبا بـ41% من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى أقل من 30% في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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