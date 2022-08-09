قال الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لعب دوراً كبيراً في المحادثات بين وفود موسكو وكييف.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة موسكو الأحد أن الرئيس أردوغان يبذل جهوداً من أجل بدء عملية السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "نعرف جيداً أن الرئيس أردوغان له دور كبير في تنظيم الظروف المناسبة من أجل المحادثات بين الوفود الروسية والأوكرانية".

وأوضح أنه لا محادثات قائمة بين موسكو وكييف، مرجعاً السبب في ذلك إلى تملّص الجانب الأوكراني.

وفي سياق آخر، قال بيسكوف إن "اعتماد تركيا وروسيا العملات المحلية في التبادلات التجارية بينهما، لا يهدف إلى إلحاق الضرر بالدولار أو أي شيء آخر".

وأردف: "توصلنا في إسطنبول إلى اتفاق مهم لتسديد أثمان جزء من إمداداتنا من الغاز بالروبل. نأمل زيادة حصة العملات الوطنية (في التبادلات التجارية)".

وفي 22 يوليو/تموز الجاري جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.