أعلنت برلين، الإثنين، أنها ستكون أمام "أشهر صعبة" فيما يتعلق بتوفير إمدادات الغاز إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبيستريت، في تصريحات صحفية إن "المستشار الألماني أولاف شولتس يستبعد إمكانية تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 لمواجهة نقص إمدادات الغاز خلال الأشهر المقبلة".

ومشروع "نورد ستريم" خط أنابيب مزدوج يمر تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة الألمانية أن المشروع لا يمكن استخدامه لأنه "غير معتمد".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعليق المشروع في أعقاب اعتراف موسكو رسمياً باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتيْن لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، وسط رفض دولي واسع.

والاثنين، حذرت جمعية المستأجرين الألمان من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل.

وقال رئيس الجمعية لوكس سيبينكوتين لصحيفة "دير تاغيس شبيغل" المحلية إن أسعار الغاز المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي "تكافح للتأقلم مع زيادة تكاليف المعيشة".

يأتي ذلك فيما بدأت مدن في ألمانيا فرض تدابير وقائية لتوفير الطاقة إذ لجأت إلى إطفاء الأنوار وفرض الحمامات الباردة في المسابح العامة، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتقليل استهلاكها من الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الروسية التي تلوح في الأفق، حسب صحيفة الغارديان.

وتستخدم ألمانيا معظم وارداتها من الغاز لتدفئة المنازل وتزويد صناعتها الكبيرة بالطاقة. ولكن في حين أن خطة طوارئ الطاقة التي جرى إطلاقها في يونيو/حزيران تُمكّن شركات المرافق من تمرير أسعار الغاز المرتفعة للعملاء، فإن معظم الأسر الخاصة في ألمانيا تدفع فواتير الغاز الخاصة بهم في مدفوعات مسبقة محددة ولا يزال يتعين عليهم تجربة هذا النوع من الزيادات الهائلة التي من شأنها تغيير سلوك المستهلك.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، أعلنت روسيا خفض إمدادات الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا بنحو 20 في المئة من طاقته الاستيعابية.

وكانت روسيا تمد أوروبا بـ41 في المئة من حاجتها من الغاز الطبيعي، قبل أن تتراجع النسبة إلى أقل من 30 في المئة في الوقت الحالي، وسط مخاوف أوروبية من قطع كامل للغاز قبل حلول الشتاء.