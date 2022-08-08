أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الاثنين أن بلاده وأذربيجان صادقتان في جهودهما لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة، داعياً أرمينيا إلى اتخاذ خطوات جادة لتطبيع العلاقات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاوش أوغلو في إطار مؤتمر السفراء الأتراك الـ 13 بحضور وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، والأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد.

وقال جاوش أوغلو: "أحذّر أرمينيا مرة أخرى بأن تتجنب الاستفزازات، فتركيا وأذربيجان صادقتان في إرساء الاستقرار والسلام بالمنطقة، وهذا التطبيع سيصب في مصلحة أرمينيا كذلك".

وأضاف أن "التطبيع لن يحدث بالعبارات المنمّقة، علينا إلقاء خطوات جادة، وتنفيذ الاتفاقيات".

وأشار إلى تشاور تركيا وأذربيجان تجاه مسار العلاقات مع أرمينيا.

وتتواصل أعمال النسخة الـ 13 من مؤتمر السفراء، خلال الفترة بين 6 و12 أغسطس/آب الجاري، في العاصمة أنقرة، إلى جانب ولايتي قيصري ونو شهير.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أعلنت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي تعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلاً خاصاً لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.