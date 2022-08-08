سياسة
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"عبد الحميد خان".. رابع سفينة تنقيب تركية تبدأ عملها غداً الثلاثاء
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" ستنطلق غداً الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط، حيث ستُعد أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.
"عبد الحميد خان".. رابع سفينة تنقيب تركية تبدأ عملها غداً الثلاثاء
  تركيا: سفينة “عبد الحميد خان” تنطلق للتنقيب الثلاثاء   / AA
8 أغسطس 2022

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز الاثنين إن سفينة التنقيب "عبدالحميدخان" ستنطلق الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وأوضح دونماز عبر تغريدة في موقع تويتر أن سفينة "عبد الحميد خان" تعد رابع سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز.

ومن المرتقب أن يودع الرئيس رجب طيب أردوغان السفينة "عبد الحميد خان" في أول إبحار لها للتنقيب، من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط.

يذكر أن سفينة التنقيب الرابعة "عبد الحميد خان" التي ستشارك في أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي)، ستكون بمثابة أقوى سفينة تنقيب تركية بمعداتها التقنية وخصائصها الفيزيائية.

كما ستلعب السفينة التي تتمتع بنظام تحديد مواقع الثروات الباطنية، دوراً مهماً في إجراء أبحاث فعالة في المياه الإقليمية التركية.​​​​​​​

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، طاقم مكون من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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