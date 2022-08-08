سياسة
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أوكرانيا تعلن إحباط محاولة اغتيال قادة عسكريين بينهم وزير الدفاع
أكدت جهات أمنية أوكرانية، اعتقال شخصيْن، جندتهما أجهزة المخابرات الروسية، خططا لقتل وزير الدفاع ورئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانيين، ولم يصدر حتى الآن رد فعل من موسكو أو وسائل الإعلام الرسمية الروسية على البيان الأوكراني.
أوكرانيا تعلن إحباط محاولة اغتيال قادة عسكريين بينهم وزير الدفاع
 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  ومن خلفه مسؤولون عسكريون  / Others
8 أغسطس 2022

أكّدت الأجهزة الأمنية الأوكرانية الاثنين أنها أحبطت محاولة اغتيال وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وأوقفت عدداً من المُخططين المفترضين للعمليات.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الأوكرانية عبر حسابها على تليغرام أنها "أوقفت قَتَلة من الاستخبارات الروسية كانوا يخططون لاغتيال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف".

ونشرت مقطع فيديو يُظهر مجموعة مسلّحة تضرب وتكبّل مدنيَيْن كانا متّجهيْن نحو سيارة.

وجرى توقيف الرجليْن (أحدهما توجه من روسيا إلى أوكرانيا عبر بيلاروس) في كوفيل في شمال غرب الأراضي الأوكرانية.

وحسب الأجهزة الأمنية الأوكرانية، كان يحضّر الموقوفون لـ"التصفية الجسدية" للمسؤوليْن الدفاعييْن الأوكرانييْن، بالإضافة إلى "ناشط أوكراني معروف" لم تذكر اسمه.

وأكّدت الأجهزة الأمنية الأوكرانية أن منفّذي عمليات الاغتيال كانوا سيحصلون على مكافأة تتراوح بين مئة ألف و150 ألف دولار مقابل كلّ عملية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال في يوليو/حزيران الماضي رئيس الأجهزة الأمنية والمدعية العامة، مؤكداً أن جهودهما لم تكن كافية لمحاربة الجواسيس والمتعاونين مع موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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