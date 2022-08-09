أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، اغتيال الناشط الفلسطيني المُطارَد إبراهيم النابلسي بعد محاصرة مكان وجوده في نابلس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين جرّاء العدوان الإسرائيلي على نابلس".

واقتحمت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء، البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) إلى أن طواقمها نقلت 4 مصابين، وُصفت جراح اثنين منهم ما بين المتوسطة والخطيرة، فيما لم تتمكن من الوصول إلى سيدة مصابة، ومحاصرة في البلدة القديمة.

وقال شهود عيان إن صوت انفجارات وتبادلاً لإطلاق النار سُمع في البلدة، وفقاً للأناضول.

وأوضح الشهود أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في العملية التي لا تزال مستمرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيَيْن في 17 يوليو/تموز الماضي في عملية داخل البلدة القديمة في نابلس، هدفت إلى اعتقال "مطلوبين".