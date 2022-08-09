تستضيف الجزائر، لأول مرة، التدريبات الروسية-الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في بيان له: "لأول مرة في الجزائر، ستنظّم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب (درع الصحراء 2022)".

وحسب البيان، فإن موضوع المناورة، التي ستُنظّم في شهر نوفمبر في ملعب هماجير للتدريب في الجزائر، هو "أعمال تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم".

وقال المكتب الإعلامي، إن نحو 80 جندياً روسياً من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جندياً جزائرياً سيشاركون في الحدث.

يُذكر أن أول مناورة تكتيكية روسية-جزائرية مشتركة، جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في ساحة التدريب "تارسكوي" بجمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، بمشاركة نحو 200 عسكري من البلدين.