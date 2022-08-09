سياسة
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"درع الصحراء 2022".. أول تدريب مشترك بين الجزائر وروسيا "لمكافحة الإرهاب"
قال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إن الجزائر ستستضيف التدريبات الروسية-الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
"درع الصحراء 2022".. أول تدريب مشترك بين الجزائر وروسيا "لمكافحة الإرهاب"
الجزائر تستضيف لأول مرة تدريبات مشتركة مع روسيا لمكافحة الإرهاب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل / AA
9 أغسطس 2022

تستضيف الجزائر، لأول مرة، التدريبات الروسية-الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في بيان له: "لأول مرة في الجزائر، ستنظّم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب (درع الصحراء 2022)".

وحسب البيان، فإن موضوع المناورة، التي ستُنظّم في شهر نوفمبر في ملعب هماجير للتدريب في الجزائر، هو "أعمال تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم".

وقال المكتب الإعلامي، إن نحو 80 جندياً روسياً من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جندياً جزائرياً سيشاركون في الحدث.

يُذكر أن أول مناورة تكتيكية روسية-جزائرية مشتركة، جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 في ساحة التدريب "تارسكوي" بجمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، بمشاركة نحو 200 عسكري من البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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