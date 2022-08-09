أطلق صاروخ روسي قمراً صناعياً إيرانياً بنجاح في الفضاء اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وطهران لبناء علاقات أوثق في مواجهة العقوبات الغربية.

وأطلق صاروخ سويوز الروسي القمر الصناعي للاستشعار عن بُعد، الذي يحمل اسم "خيام"، من قاعدة بايكونور كوزمودروم مقرّ عمليات الإطلاق الفضائية الروسية في جنوب كازاخستان، الساعة 08:52 صباحاً بتوقيت موسكو (05:52 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء، وفقاً للقطات مصورة بثتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) على موقع يوتيوب.

وذكرت وكالة إيران للأنباء أن وكالة الفضاء الإيرانية استقبلت بيانات أولية من القمر الصناعي "خيام".

ورفضت طهران المزاعم بأن موسكو ربما تستخدم القمر الصناعي لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أوكرانيا، قائلة إن إيران ستتمتع بالسيطرة الكاملة على القمر وتشغيله "منذ اليوم الأول".

وذكرت صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من بدء تعاون فضائي بين روسيا وإيران خشية أن يساعد القمر الصناعي روسيا في أوكرانيا ويتيح لإيران أيضاً "قدرات غير مسبوقة" لمراقبة الأهداف العسكرية المحتملة في إسرائيل والشرق الأوسط الأوسع.

وتقول إيران إن القمر الصناعي مصمم للبحث العلمي بما في ذلك المراقبة الإشعاعية والبيئية للأغراض الزراعية.

وسعت روسيا لتعميق علاقاتها مع إيران منذ 24 فبراير/شباط، عندما أمر الكرملين بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في يوليو/تموز في أول رحلة دولية له خارج الاتحاد السوفييتي السابق منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الفضاء أحد المجالات التي حافظت فيها الولايات المتحدة وروسيا بشكل تقليدي على التعاون والعلاقات القوية على الرغم من التوترات الجيوسياسية بين موسكو وواشنطن.