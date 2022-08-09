سياسة
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أقار: كافحنا داعش وحدنا ولم يدعمنا حلفاؤنا الغربيون في مواجهة PKK الإرهابي
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن حلفاء أنقرة الغربيين لم يُظهروا التضامن في مكافحة تنظيم "YPG\PKK" الإرهابي خلال عملية درع الفرات بشمال سوريا، كما أظهروه في مكافحة داعش، مشيراً إلى أن الجيش التركي حيّد 4 آلاف و500 إرهابي من داعش.
أقار: كافحنا داعش وحدنا ولم يدعمنا حلفاؤنا الغربيون في مواجهة PKK الإرهابي
أقار: لم يُظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة تنظيم YPG\PKK كما أظهروه في مكافحة داعش / AA
9 أغسطس 2022

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار على أن جيش بلاده هو الوحيد الذي كافح إرهابيّي تنظيم داعش وجهاً لوجه، وحقق نجاحات كبيرة.

وأوضح في كلمة خلال مشاركته في جلسة على هامش المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعاصمة أنقرة، أن هدف القوات المسلحة من عملياتها الخارجية هو مكافحة الإرهاب وتأمين حدود البلاد وأمن مواطنيها من الاعتداءات والهجمات الإرهابية.

وتابع: "عبر عملية درع الفرات بشمال سوريا حيّدنا 4 آلاف و500 إرهابي من داعش، وللأسف لم يُظهر حلفاؤنا الغربيون التضامن في مكافحة تنظيم YPG\PKK الإرهابي، كما أظهروه في مكافحة داعش".

ولفت أقار إلى أن العالم يمرّ بفترة حساسة للغاية، وأن المسؤوليات الملقاة على عاتق القوات المسلحة التركية زادت في هذه الفترة.

وبيّن أن الجيش التركي يعمل ليل نهار على حماية حدود البلاد، وأنه يستخدم أحدث تكنولوجيا في هذا الشأن.

وفيما يخصّ مكافحة إرهابيّي "PKK" الإرهابي شمالي العراق، أكد أقار أن القوات التركية تستهدف في تلك المنطقة العناصر الإرهابية فقط، مؤكداً أن الأكراد إخوة للأتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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