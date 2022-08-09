سياسة
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أردوغان يعلن انطلاق أعمال سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" في البحر المتوسط
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انطلاق أعمال سفينة “عبد الحميد خان” للتنقيب عن الهيدروكربونات "في وطننا الأزرق بالبحر المتوسط، تحديداً في بئر يوروكلار"، وقال إن هذه السفينة رمز لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة.
أردوغان يعلن انطلاق أعمال سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" في البحر المتوسط
أردوغان يعلن انطلاق أعمال سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" في البحر المتوسط / AA
9 أغسطس 2022

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تخطّط لوضع الغاز الطبيعي الذي تعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود في خدمة الشعب عام 2023.

جاء ذلك في كلمة له خلال تدشين عمل سفينة التنقيب "عبد الحميد خان" الراسية في ميناء طاشوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد.

وأعلن أردوغان في كلمته "انطلاق أعمال سفينة (عبد الحميد خان) في وطننا الأزرق بالبحر المتوسط، تحديداً في بئر يوروكلار"، وقال إن هذه السفينة رمز لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة.

وأوضح أردوغان أن "عمليات التنقيب التي أجريناها في البحر المتوسط كانت ضمن مناطق سيادتنا، لهذا لسنا بحاجة إلى إذن أحد".

وشدّد على عزم بلاده على تقليص اعتمادها في الطاقة على الخارج، وقال: "الوطن الأزرق هو الاستراتيجية البحرية الأساسية لتركيا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا حاضرة في مجال البحث عن الطاقة بـ4 سفن تنقيب وسفينتَي مسح جيولوجي، منوّهاً بأن "كثيراً من المؤامرات حِيكَ ضدّ مشروعاتنا للتنقيب عن الطاقة".

وكان الرئيس التركي تَفقَّد الثلاثاء سفينة "عبد الحميد خان" للتنقيب، واطّلع من مسؤولي السفينة على معلومات عن الاستعدادات الجارية لأعمال التنقيب المزمع تنفيذها.

ويبلغ طول السفينة 238 متراً وعرضها 42 متراً، وهي مزوَّدة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفاً و200 متر، طاقم من 200 شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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