سياسة
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ألمانيا.. شبهات بالتطرف تلاحق مسؤولين وعشرات الضباط في شرطة برلين
تلاحق شبهات بالتطرف العشرات من ضباط الشرطة في العاصمة الألمانية برلين وعدد من المسؤولين.
ألمانيا.. شبهات بالتطرف تلاحق مسؤولين وعشرات الضباط في شرطة برلين
العشرات من ضباط شرطة برلين مشتبه بانتهاجهم التطرف - صورة تعبيرية
9 أغسطس 2022

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن شكاوى ازدادت مؤخراً عززت الاشتباه في أن العشرات من ضباط الشرطة في العاصمة برلين ينتهجون مواقف يمينية متطرفة.

وحسب الموقع الإلكتروني لـ"صحيفة برلين" فإن 94 ضابطاً في الشرطة وكذلك 4 مسؤولين سابقين تأثروا بالأفكار اليمينية المتطرفة.

وكشف النقاب عن هذه الظاهرة في رد لمجلس الشيوخ على طلب لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، قدمته الوزيرة جانا بيركامب.

وذكر مجلس الشيوخ أن شبهة التأثر بالأفكار المتطرفة وُجهت أيضاً إلى 12 موظفاً، وقال المجلس "في كل تلك الحالات بدأت التحقيقات الجنائية".

وتعرض ضباط في شرطة برلين خلال الفترة الماضية إلى انتقادات كثيرة، وهي التي أثارت حولهم شبهات التطرف.

وفي نهاية شهر يوليو/تموز الماضي كُشف عن فتح تحقيقات مع خمسة من ضباط الشرطة بشبهة استخدام لوحات تسجيل سيارات تابعة لمنظمة مناوئة لقيم الدستور، وإحباط عمليات ملاحقة جنائية.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون المالية جانا بيركامب إنه "سيتم وضع تدابير ملموسة للتعامل مع جهود المتطرفين وتنفيذها حسب الحاجة".

وأضافت "الهدف من مفهوم منع النزعات المتطرفة ومكافحتها هو إقصاء المسؤولين أو الموظفين الذين لا يقفون بشكل كامل على أساس النظام الأساسي الديمقراطي الحر. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز مرونة الأجهزة الرسمية في مواجهة التأثيرات المناهضة للديمقراطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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