أجرى فريق مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، الثلاثاء، عمليات تفتيش لسفينتي شحن قادمتين من المواني الأوكرانية ومحملتين بالذرة.

وأفاد مراسل الأناضول، أن سفينة "Riva Wind" المحملة بـ44 ألف طن من الذرة و سفينة "Glory" المحملة بـ66 ألف طن من الذرة، رستا مساء الاثنين في منطقة "أهرقابي" بإسطنبول بعد انطلاقهما من المواني الأوكرانية.

وخلال ظهر اليوم خضعت السفينتان لعمليات التفتيش من قبل فريق مركز التنسيق المشترك، الذي يضم ممثلين من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وفي هذا الإطار، انطلقت أول سفينة محملة بالذرة من مواني أوكرانيا، في الأول من أغسطس/آب الجاري، متجهة إلى لبنان.