أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، أن صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة انخفضت بنسبة 40% تقريباً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وأضافت الوكالة نقلاً عن بيانات صادرة عن ريفينيتيف أيكون أن صادرات الغاز الطبيعي من روسيا لأوروبا انخفضت بنسبة 50% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2017 و 2021.

وأوضحت الوكالة أن الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي انخفضت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً في منتصف يوليو /تموز الماضي، وهو أدنى مستوى خلال نحو 40 عاماً.

وتصدر روسيا غازها الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عبر 3 خطوط أنابيب رئيسية، تمثل نحو 16 مليار قدم مكعب يومياً من سعة خطوط أنابيب التصدير، حسب بيانات عملاق النفط الروسي (غازبروم).

ويعد خط أنابيب نورد ستريم 1 أحد خطوط الأنابيب التي تمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

ويمر خطا الأنابيب الآخران عبر بيلاروسيا إلى بولندا وألمانيا وعبر أوكرانيا إلى تشيكيا والنمسا، وينقل الغاز الطبيعي إلى بلدان في شمال وجنوب أوروبا.

وشهدت صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة انخفاضاً منذ عام 2020، ويرجع ذلك في البداية إلى انخفاض الطلب الناجم عن فيروس كورونا في أوروبا.

وكان أكبر انخفاض في الصادرات الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، حيث انخفضت الصادرات عبره إلى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في يوليو/تموز الماضي، أي 20% فقط من طاقته الاستيعابية الفعلية البالغة 5.6 مليار قدم مكعب في اليوم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية و التزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.